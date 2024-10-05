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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» : انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت ولاء السلاميين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وادي الفارعة بالآليات المدفعية، مشيرة الى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا يعود للشهيد عوايصة، ثم أطلقت وابلا من الرصاص عليه.

وأضافت «السلاميين» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أنه عقب إطلاق الرصاص فإن الشهيد عويصة اُعتبر أسيرًا وجريحًا، فضلا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته وهو جريح، إلى جانب أن الاحتلال لم يقدم له الإسعافات الأولية أو إدخاله إلى مستشفيات الاحتلال، مشيرة إلى أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر وهناك أكثر من 740 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه بعد اعتقال الشهيد عوايصة بساعتين أعلن نادي الأسير ارتقاءه داخل سجون الاحتلال، متابعة: «هناك أكثر من 180 جثمانا لمحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من التي تزهق قوات الاحتلال حياتهم وارتقاءهم على الأراضي الفلسطينية وبعد ذلك تحتجز جثامينهم».

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