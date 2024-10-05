البطريرك يزور دير Moustier en Fagne للرهبانية البنديكتانية بفرنسا

زار ظهر اليوم السبت البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، دير Moustier en Fagne للرهبانية البنديكتانية بفرنسا.

ورافقه في هذه الزيارة مار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب توما حبّابة كاهن رعية بروكسيل.

استُقبِل البطريرك بالترحيب الحارّ من الراهب البنديكتاني الأب Emanuel والراهبتين اللتين تخدمان في الدير.

وبعد جولة في أرجاء الدير وأقسامه، رفع البطريرك الصلاة في كنيسة الدير على نيّة انتهاء الحرب الدائرة في لبنان، والوقف الفوري لإطلاق النار، وإحلال السلام والأمان فيه وفي الأراضي المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما صلّى من أجل أبناء كنيستنا السريانية الكاثوليكية في بلجيكا وفرنسا، ومن أجل جميع المؤمنين في هذين البلدين وفي كلّ مكان.