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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإثنين منتخب الناشئين مواليد 2008 يواجه الكويت وديا

احمد الكاس
احمد الكاس
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يخوض منتخب مصر مواليد 2008، أولى مبارياته في الدورة الودية بالإسكندرية بمواجهة الكويت في الرابعة عصر الإثنين المقبل.

وانطلق مساء اليوم السبت، المعسكر المغلق لمنتخب مصر مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس بالإسكندرية، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في المغرب نوفمبر المقبل.

يضم المعسكر 26 لاعبا، هم: عمر عبد العزيز وياسين حاتم وعمرو عادل في حراسة المرمى، نور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومحمد طارق ومهند الشامي وعمر العدوي وعمر ياسر ومحمد شحاتة وأنس رشدي وكريم جمعة وابراهيم النجعاوي وزياد أيوب وحمزة عبّد الكريم وبلال عطية ومحمد هاني ومحمد بنداري ومحمد جابر وحسن عماد وباسم مدحت وعلي بسيوني وعبدالرحمن أحمد وعمرو تامر وعبد العزيز الزغبي.

أحمد الكأس منتخب