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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية تنظم حفل وداع وتكريم للسفير حاتم عبد القادر

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
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أقامت إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية اليوم حفل وداع وتكريم للسفير حاتم عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا بمناسبة انتهاء مهام عمله في هولندا بحضور بعض كهنة الإيبارشية ونخبة من شمامسة وأراخنة الكنيسة في هولندا وأعضاء السفارة المصرية في لاهاي.
وأشاد الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية بالجهود الكبيرة والجوهرية للسفير حاتم عبد القادر خلال مسيرة عمله الدبلوماسية في هولندا مثمنًا الدور المتميز الذي بذله لخدمة الجالية المصرية في هولندا من خلال مشاركته في الفعاليات الوطنية والدينية مع ابناءالجالية.
بدوره اعرب السفير حاتم عن شكره وتقديره الخالصين للحفاوة التي وجدها بين اهله وشعبه اثناء فترة اقامته في هولندا، واضعا نفسه اينما كان في خدمة الدولة المصرية وفي نهاية الحفل كرم  الانبا ارساني السفير حاتم متمنياً له دوام التقدم في مهام عمله الجديد .

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ايبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا شمامسة أراخنة الكنيسة السفارة المصرية في لاهاي