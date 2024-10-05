زين الدين بلعيد يكذب قندوسي: الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل

خرج اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سينت ترويدن البلجيكي الحالي عن صمته وتحدث عن مفاوضاته مع النادي الأهلي في ظل حالة الجدل بعد التصريحات التي خرج بها مواطنه أحمد قندوسي صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، والمعار من قبل القلعة الحمراء ووجه فيها اتهامات لمسئولي الأهلي.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: «بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احترامًا لزميلي وصديقي في المنتخب واحترامًا لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقاضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".

وتابع بلعيد "النادي الأهلي لم يفرض على أي وكيل، أنا من اخترت وفوضت من يمثلني والمفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم".

وواصل: عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يُشاع وبعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم.

تصريحات أحمد قندوسي

وكان أحمد قندوسي قال في تصريحات تليفزيوينة: موضوع زين الدين بلعيد فشل بسبب الوكلاء، ولا فلوس ولا حاجة، كل اللي بيطلع في الإعلام كذب، محدش عنده الحق وأنا أقولك الصح، هو باظ عشان الوكلاء، زين الدين بلعيد كان 70% من الأهلي، هو هييجي بوكيله، لكن الناس عشان يدخل في الأهلي لازم يدخل مع فلان وكيل لاعبين.