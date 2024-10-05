تشكيل إنتر ميلان لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، نظيره تورينو على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام تورينو، رفقة الفرنسي ماركوس تورام، في ظل جلوس الثنائي مهدي طارمي وماركو أرناوتوفيتش.

وكان إنتر ميلان حقق انتصارًا عريضًا على النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة، خلال الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن تورينو صاحب المرتبة السادسة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة تورينو

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دارميان - فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فريدريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.