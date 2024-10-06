الشرطة السويدية: طهران تجند مجرمين لاستهداف سفارتى إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاجن

الأحد 06/أكتوبر/2024 - 12:27 ص

قال مصدر في الشرطة السويدية، إن طهران جندت مجرمين لتنفيذ هجمات مسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم وكوبنهاجن، تزامنا تقريبا مع قصفها الصاروخي الواسع النطاق ضد إسرائيل.

وأطلقت أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم مساء الاثنين الماضي، تلاها انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في وسط كوبنهاجن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تم اعتقال مراهقين سويديين يبلغان من العمر ١٦ و١٩ عاما في وقت لاحق فيما يتعلق بالحادثين. ولم تكشف السلطات عن تفاصيل فورية حول هويتهما.

وقال مصدر في الشرطة السويدية لإيران إنترناشيونال، إنهم عثروا على أدلة على تورط إيران في الحادثين في تحقيقاتها الأولية في الهجوم على أراضيها.

وقال مصدر آخر اطلع على القضية: "استخدمت إيران مجرمين محليين لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية ضد السفارتين" في البلدين.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر أن الهجمات تأتي في إطار الجهود الإيرانية لمهاجمة السياح والمراكز اليهودية والإسرائيلية في أوروبا.

وأثار جهاز الأمن السويدي (سابو) علنًا احتمال تورط إيران في الهجمات. وأعلن فريدريك هالستروم، رئيس عمليات جهاز الأمن السويدي، أن اختيار الأهداف والأساليب يشير إلى إيران، لكنه أضاف أن هذا كان "افتراضًا وليس معرفة خالصة". وفي مايو، اعتقلت السويد شابين مراهقين - يبلغان من العمر ١٤ و١٥ عامًا - بعد إطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

واتهمت وكالة الاستخبارات السويدية في ذلك الوقت طهران بتجنيد أعضاء العصابات لمهاجمة المصالح الإسرائيلية في الدولة الاسكندنافية.

وقال المطلع السويدي في حديثه لـ "إيران إنترناشيونال" إن التحقيقات كشفت أن المجموعة التي تقف وراء هجوم مايو كانت "تتلقى توجيهات من عملاء مرتبطين بطهران".

ووفقًا لبيانات منفصلة صادرة عن جهاز الأمن السويدي (سابو) والموساد العام الماضي، كانت الجماعة الإجرامية السويدية "فوكستروت" من بين العصابات التي جندتها الجمهورية الإسلامية.

وبعد اعتقال زعيمها السويدي من أصل كردي راوة ماجد في إيران، بدأت المجموعة الآن في تنفيذ عمليات تخريبية لصالح طهران. ويعتقد أن عصابة فوكستروت هي واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في السويد وتعمل في دول أوروبية أخرى أيضًا.

وتشتهر العصابة بجرائم القتل والاتجار بالمخدرات على نطاق واسع. ويعتقد أن العصابات مرتبطة بطهران من خلال أنشطة تهريب المخدرات التي يقوم بها الحرس الثوري، وفقًا لما قاله النائب السويدي من أصل إيراني علي رضا أخوندي، المعروف بأنه منتقد صريح للجمهورية الإسلامية، لصحيفة ذا ناشيونال في مايو.

