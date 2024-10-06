خيارات إسرائيلية «صعبة» للرد.. تل أبيب مجبرة على الهجوم الرمزي ضد طهران.. ومسؤولون يتحدثون عن فرصة تاريخية لتصفية الحسابات

"لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة، أعتقد أنه يمكننا تجنبها، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به"، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس ٣ أكتوبر، في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي حدوث حرب كبيرة حيث الصراع على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وفي الواقع، فإن المنطقة قلقة من الرد الإسرائيلي، بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران يوم الثلاثاء، والذي تضمن ٢٠٠ صاروخ، اعترضتها الدولة اليهودية والتحالف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وسيكون الهجوم المرتقب قبل كل شيء "رمزيا"، كما حلله ك. كامبل، المخضرم في المخابرات العسكرية الأمريكية، فى حديثه مع وكالة فرانس برس قائلاً: "جميع أنظمة الدفاع الجوي لديها نقطة تشبع، ويبدو أن إيران ظلت عمدا تحت نقطة تشبع الدفاع الجوي الإسرائيلي".

ومع ذلك، قد يكون للهجوم الإيراني عواقب إقليمية، وفي وقت مبكر من مساء الثلاثاء، حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "لقد ارتكبت إيران خطأً فادحاً وستدفع الثمن". فيما قال ديفيد خلفا، المدير المشارك لمرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس، لوكالة فرانس برس: إن الإسرائيليين "مضطرون إلى الانتقام بسبب حجم الهجوم والتغير في طبيعة الأهداف التي استهدفتها إيران (خاصة منشآت الموساد)، مقارنة بالهجوم الإيراني المباشر الأول على إسرائيل في أبريل الماضي".

ما هو الشكل الذي يمكن أن يتخذه الرد الإسرائيلي؟ هل لا يزال من الممكن تجنب الحرب الشاملة بين إيران وإسرائيل؟.. بعد أشهر من التصعيد، أصبح خطر التحول نحو صراع شديد الحدة والذي قد يمتد إلى دول أخرى في المنطقة، أمرًا حقيقيًا للغاية بالنسبة للعديد من المحللين.

خيار هجوم جوي على المنشآت النووية؟

منذ بداية الأسبوع، تحدثت عدة أصوات في إسرائيل، بما في ذلك أعضاء في الحكومة، عن "فرصة تاريخية لإسرائيل لتسوية حساباتها بشكل نهائي مع النظام الإيراني"، حسبما يذكر ديفيد خلفا. وتحلل صحيفة "لوريان لو جور" الموقف بقولها: "في ظل هذه الظروف، يمكن لإسرائيل أن تعتبر أن الوقت قد حان لتوجيه ضربة قوية ضد إيران، التي أضعفتها الضربات القوية التي تلقاها حليفها اللبناني، حزب الله".

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قد دعا يوم الأربعاء بشكل خاص إلى توجيه ضربة حاسمة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، التي يشتبه في أن إيران ترغب في الحصول على قنبلة نووية، والتي لا تمتلكها حتى الآن سوى إسرائيل في المنطقة.

ومع ذلك، فإن توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية سيتطلب دعماً أمريكياً. لكن الرئيس جو بايدن كان واضحا للغاية بشأن هذا الموضوع وقال يوم الأربعاء "الجواب هو لا". لذلك، يجب استبعاد فرضية مسبقة، لأن الجيش الإسرائيلي، كما حللت صحيفة فايننشال تايمز، غير قادر على تنفيذ هذه العملية بمفرده: "أولاً، بسبب المسافة. أكثر من ألف كيلومتر تفصل إسرائيل عن المحطة النووية الرئيسية وثانياً من أجل الوصول إليها، سيتعين على إسرائيل عبور المجال الجوي للمملكة العربية السعودية والأردن والعراق وسوريا وربما تركيا، كما تواجه "مشاكل في التزود بالوقود". وأخيراً، تتعلق العقبة الثالثة بالدفاع الجوي الإيراني. فالمواقع النووية الرئيسية في البلاد تخضع لحراسة جيدة للغاية، ويجب حماية القاذفات الإسرائيلية بطائرات مقاتلة".

خيار التخريب عن بعد

وفي الوقت الحاضر، فإن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمتلك المعدات والقوة العسكرية الكافية لتنفيذ مثل هذه العملية. يشير إلى ذلك نورمان رول، الخبير في شؤون المنطقة، وفق تحليله الذى نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"

وقال فيه "إن الحرب مع إيران ستتطلب الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري، وحتى مشاركة الولايات المتحدة. ولا شك أن إسرائيل تدرك أن واشنطن ليس لديها مصلحة في الانخراط في مثل هذا الصراع، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية".

وبالتالي يبدو أن التخريب عن بعد لشبكة الكهرباء، أو الهجوم السيبراني، أكثر احتمالاً، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. "في عام ٢٠٢١، أصاب انقطاع التيار الكهربائي، بسبب انفجار مخطط له على ما يبدو، شبكة الكهرباء الداخلية في نطنز٫ حيث يوجد مصنع لتخصيب اليورانيوم، شمال أصفهان، ينتج مستويات من اليورانيوم قريبة من مستويات القنبلة الذرية"٫ وفي عام ٢٠١٠، زُعم أن الولايات المتحدة والدولة اليهودية هاجمتا البرنامج النووي الإيراني بفضل فيروس الكمبيوتر ستوكسنت، لكن مثل هذه الهجمات لم تنجح في إيقاف عمله إلى أجل غير مسمى.

خيار الهجوم على المنشآت النفطية

ومن بين الخيارات، يدرس الخبراء ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا توجيه ضربات إلى مواقع استراتيجية. وقال جو بايدن يوم الخميس إنه يجري "مناقشات" مع إسرائيل بشأن هجمات محتملة على منشآت النفط الإيرانية. وبحسب موقع "أكسيوس"، قال مسؤول أمريكي إنه خلال المناقشات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستدعم الرد الإسرائيلي، لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون محسوباً. ويتابع "أكسيوس" قائلاً: "ينظر العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كهدف محتمل، لكن البعض يقول إن الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية هي احتمالات أيضاً".

ومع ذلك، فإن الهجوم على منشآت النفط وإضعاف التوازن في الخليج العربى يمكن أن يزيد من الضغوط الدولية ضد إسرائيل. ويمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل، المنخرطة عسكرياً بالفعل على عدة جبهات: في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة، وضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وأخيرا في لبنان بعد التوغل البرى فى الأراضى اللبنانية.

