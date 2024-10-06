هجوم إسرائيلي مرتقب على إيران.. تهديدات باستهداف المنشآت النووية والنفطية.. تصعيد خطير.. مخاوف من تحول الصراع إلى حرب إقليمية مفتوحة

بعد الهجوم الإيراني الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي على إسرائيل، تزداد التوقعات حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد عدد من الأهداف داخل طهران وربما تشمل هذه الأهداف بعض المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، الأحداث تتسارع، والعديد من الأسئلة تثار حول التوقيت والتنسيق الدولي في هذا السياق.

ومن المرجح أن يكون توقيت الضربة الإسرائيلية المحتملة بين 6 و7 أكتوبر الجاري، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تل أبيب ستستغل ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أو ذكرى هجوم 7 أكتوبر، لتنفيذ العمل العسكري، تاريخ هذه الأحداث يعتبر رمزيا، وقد يكون المتغير الأكبر في اتخاذ القرار.

في سياق تصعيد التوترات، تتزايد التهديدات الإسرائيلية بضرب الأهداف النووية الإيرانية، وهذه التهديدات تأخذ منحىً جدياً في ظل التصعيد الحاصل، حيث ترى إسرائيل أن طموحات إيران النووية تشكل تهديداً لأمنها القومي، وهو ما ينذر بحرب نووية محتملة قد يدخلها العالم في ظل زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ويتساءل الكثيرون عن مستوى التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا السياق، التاريخ يشهد على التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، ومن غير المستبعد أن يكون هناك تنسيق خلف الكواليس بشأن أي عمل عسكري محتمل. التصريحات الأمريكية الأخيرة قد تعكس تأييداً تجاه أي عمل إسرائيلي.

هناك تساؤلات إضافية حول الدول التي ستعبرها الطائرات الإسرائيلية إذا قررت الأخيرة تنفيذ ضربات جوية. فمن الممكن أن تلجأ إسرائيل إلى الأجواء الخاصة بالدول المجاورة والتي تكون في طريق الضربة المحتملة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً دقيقاً مع هذه الدول. حكومات هذه الدول ستنظر بعناية إلى الوضع القائم، وتأثير أي عمل عسكري على أمنها القومي.

«البوابة» تكشف كل تفاصيل الضربة المنتظرة والتي يترقبها العالم من إسرائيل لإيران، في ظل التوتر الذي يتزايد مع اقتراب التواريخ الحساسة، وتظل العديد من الأمور غامضة، مما يزيد من حدّة التوترات في المنطقة، ومع ذلك، فإن احتمالية العمل العسكري تبقى قائمة، ولكن قرار تنفيذها يعتمد على مجموعة معقدة من الاعتبارات السياسية والعسكرية. من الأهمية بمكان متابعة الأحداث عن كثب، حيث يمكن أن تتغير الأمور بشكل سريع في هذا السياق المضطرب.

أدى غزو إسرائيل للبنان هذا الأسبوع والهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على عدوها الإقليمي، في ظل استمرار الحرب في غزة، إلى زيادة خطر اندلاع صراع عالي الكثافة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقًا لقناة فرانس ٢٤، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تصاعد الأوضاع، وتحدثت وكالة فرانس برس مع محللين لتقييم ما قد يحدث لاحقًا.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إدانة إطلاق نحو ٢٠٠ صاروخ على بلاده يوم الثلاثاء الماضي، معلنًا: "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة وستدفع ثمنه". وأكد ديفيد خلفا، الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة جان جوريس، وهي مؤسسة بحثية مقرها باريس، أن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني "بسبب حجمه وحقيقة أن طبيعة الأهداف تغيرت" لتشمل مواقع عسكرية حساسة. وكانت هذه المرة الثانية التي تهاجم فيها إيران إسرائيل بشكل مباشر.

في أبريل، أدى وابل من نحو ٣٠٠ طائرة بدون طيار وصواريخ إلى رد إسرائيلي مدروس شهد تدمير منشأة رادار دفاع جوي إيرانية واحدة. ومن المتوقع أن يكون الرد هذه المرة أكبر بكثير، وفقًا للمحللين. وقال داني سيترينوفيتش، المتخصص في شئون إيران في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إنه مع احتفال العديد من الإسرائيليين بالعام اليهودي الجديد هذا الأسبوع، فإن العطلات قد لا تكون "وقتًا مناسبًا للرد"، لكنه أضاف: "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً".

ما خيارات إسرائيل؟

منذ الهجوم الإيراني، زعم المسئولون الإسرائيليون أن هناك "فرصة تاريخية محتملة للتعامل بشكل حاسم مع النظام الإيراني"، وفقًا لخليفة. وكان رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، من أوائل الذين دعوا إلى شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، التي تعتبرها إسرائيل تهديدًا وجوديًا. لكن يُعتقد أن المعدات الأكثر حساسية مدفونة في أعماق الأرض حيث قد لا تتمكن إسرائيل من ضربها. نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم المحاولة، وحث إسرائيل على الرد "بشكل متناسب" - على الرغم من أن نتنياهو تجاهل إرشاداته في الماضي.

تشمل الاستجابات الإسرائيلية المحتملة الأخرى الاغتيالات المستهدفة، أو الضربات على المواقع الصناعية الإيرانية أو الهجمات الإلكترونية، وفقًا للخبراء وتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما ذكر بايدن المناقشات الجارية حول الضربات المحتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام يوم الخميس. وقال خلفا إن إسرائيل وإيران الآن في حرب مفتوحة بعد عقود من التوتر، والتي قد تتطور إلى حرب استنزاف إقليمية.

وقالت سيما شاين، وهي خبيرة أخرى في الشئون الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي، إن إيران تمتلك قدرات تدميرية "لا يمكن إنكارها"، وأضافت: "يمكنهم إطلاق أكثر من ٢٠٠ أو حتى ٣٠٠ صاروخ، ولديهم أيضًا طائرات بدون طيار"، بينما حذرت أيضًا من العمليات الإرهابية في الخارج التي قد تشمل هجمات على البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية أو المراكز المجتمعية اليهودية.

قال سينا توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية في واشنطن: "كل شيء الآن يتوقف على رد إسرائيل، سواء تصاعد إلى حرب إقليمية". وبيّن أن نتنياهو وإيران "يخوضان مخاطرات ضخمة"، ومع كل تصعيد، تزداد المخاطر. ومع ذلك، أصرت كل من إيران وإسرائيل مرارًا وتكرارًا على أنهما لا تريدان الانجرار إلى دوامة من العنف الانتقامي، حيث تشارك إسرائيل بالفعل على عدة جبهات عسكرية.

قال مسئولون إسرائيليون إن إسرائيل ستشن ردًا قويًا على الهجوم الصاروخي الضخم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في غضون أيام، والذي قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى. وهددت إيران يوم الثلاثاء بأنها ستهاجم إسرائيل مرة أخرى إذا ردت بالقوة على ما يقرب من ٢٠٠ صاروخ أطلقتها يوم الثلاثاء. وإذا حدث ذلك، قال المسئولون الإسرائيليون إن جميع الخيارات ستكون على الطاولة، بما في ذلك توجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسئول إسرائيلي لم يتم الإفصاح عن هويته: "لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على الهجوم، لكننا نأخذ في الاعتبار احتمال أن يلجأوا إلى استخدام القوة، وهو ما سيكون بمثابة لعبة مختلفة تمامًا". يشير العديد من المسئولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كهدف محتمل، لكن البعض يقول إن الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية هي احتمالات أيضًا. وقد يشمل الرد الإسرائيلي شن غارات جوية من طائرات مقاتلة، فضلاً عن عمليات سرية مماثلة للعملية التي قتلت زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين.

وردت إسرائيل على هجوم إيران الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل في أبريل بضربة إسرائيلية محدودة للغاية ضد بطارية دفاع جوي من طراز إس-٣٠٠ في إيران، مما أنهى تبادل الهجمات المباشرة. وقال مسئولون إسرائيليون إن الرد الإسرائيلي سيكون هذه المرة أكثر جدية. وأوضح مسئول إسرائيلي لوكالة أكسيوس أن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر الموساد لكن لم يسقط أي منها داخل المجمع.

وقال آخر لوكالة أكسيوس إن أحد أسباب عدم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء هو أن المسئولين الإسرائيليين يريدون التشاور مع إدارة بايدن. ورغم أن إسرائيل تعتزم الرد بمفردها، فإنها ترغب في تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب التداعيات الاستراتيجية للموقف. وأوضح المسئول الإسرائيلي أن أي هجوم إيراني آخر رداً على رد إسرائيلي سوف يتطلب التعاون الدفاعي مع القيادة المركزية الأمريكية، والمزيد من الذخائر للقوات الجوية الإسرائيلية، وربما أشكال أخرى من الدعم العملياتي الأمريكي.

قال مسئول أمريكي لم يتم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة أوضحت أنها تدعم الرد الإسرائيلي لكنه يجب أن يكون مدروسًا. وفي سياق متصل، قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه من الصعب حقًا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى السنوية لهجمات حماس في السابع من أكتوبر للرد على الهجمات الأخيرة بالصواريخ من إيران.

ولم توضح إسرائيل نيتها استهداف المنشآت النووية الإيرانية ردًا على الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع يوم الثلاثاء، والأمر غامض بقدر ما يمكن أن يكون. وقال المسئول دون الكشف عن هويته، عندما سئل من قبل شبكة سي إن إن عما إذا كانت إسرائيل قد أكدت للولايات المتحدة أن المواقع النووية الإيرانية غير مطروحة للنقاش: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة وكذلك القوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

وأضاف المسئول الكبير في وزارة الخارجية: "أعتقد أنهم يريدون تجنب السابع من بعض النواحي، لذلك في تقديري، إذا كان هناك أي شيء فمن المرجح أن يكون قبل أو بعد". أطلقت إيران وابلاً من ١٨١ صاروخًا باليستيًا على إسرائيل مساء الثلاثاء، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوية في جميع أنحاء البلاد وإجبار ما يقرب من ١٠ ملايين إسرائيلي على اللجوء إلى الملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب. ورغم اعتراض أغلب الصواريخ، فقد وردت تقارير متفرقة عن وقوع أضرار وإصابات. ففي تل أبيب، أصيب مدنيان بجروح طفيفة بشظايا، وفي مدينة أريحا بالضفة الغربية، قُتل مدني فلسطيني بشظايا أحد الصواريخ، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بسرعة أن التهديد المباشر قد انتهى، وسُمح للمدنيين بمغادرة الملاجئ بعد ساعة، وأعرب المسئولون الأمريكيون عن دعمهم لإسرائيل وردها على الهجوم الصاروخي الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما تفعل أي دول، وفيما يتعلق برد إسرائيل، بالطبع، يجب أن تكون هناك عواقب لإيران على هذا الهجوم، لقد أوضحنا أنه يجب أن تكون هناك عواقب".

