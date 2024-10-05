رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح العروبة في الدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لاكتساح العروبة بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

خاض رونالدو المباراة أساسيًا في تشكيل النصر أمام العروبة، ولعب حتى الدقيقة 83، وسجل هدفًا من الثلاثية.

افتتح رونالدو التهديف في اللقاء في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني هدفين متتاليين في الدقيقتين 29 و71، أولهما من صناعة كريستيانو رونالدو.

رونالدو يصل إلى 905 أهداف

وصل رونالدو إلى الهدف رقم 905 في مسيرته الكروية، الحافلة بالإنجازات، سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

بهذا الهدف، رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 5 أهداف وصنع هدفين آخرين، خلال مشاركته في 6 مباريات مع النصر في الدوري السعودي.

بتلك النتيجة، ارتقى النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.