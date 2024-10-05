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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اللواء محمد عبدالمنعم: رد إسرائيل المحتمل على إيران «محسوب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن إسرائيل تتجهز للرد على إيران، بعد ما قصفتها الأخيرة بأكثر من 200 صاروخ ضد منشآت ومواقع عسكرية، ولكن الرد الإسرائيلي المحتمل، والذي يتم دراسته أكثر من مرة بالتعاون مع حليفتها الأمريكية والبريطانية، سيكون رد محسوب.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرد سيكون ضد منشأة أو مقر خاص بأجهزة أمنية في إيران، متابعا: «في رأيي الشخصي لن يتطرق إلى المنشآت النووية أو النفطية والبترولية، لأن الحلفاء حذروا تل أبيب من الرد باستهداف تلك المنشآت، لأن ذلك من شأنه التأثير على سعر النفط العالمي وتأثيره عالميا على كل الدول».

وتابع: «الرد الإسرائيلي على المنشآت النووية سيؤثر على المحيط الإقليمي، لأن استهداف منشأة نووية سيؤدي لتلوث الهواء والنبات والحيوان، وسيزيد من الصراع في المنطقة، حيث صرح وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا ردت إسرائيل باستهداف هذه المنشآت سيتم الرد باستهداف المنشآت النفطية وحقول الغاز والبنية التحتية داخل إسرائيل».

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