حبس عاطل في اتهامه بارتكاب سرقات متنوعه ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس عاطل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بارتكاب وقائع سرقات مختلفة، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

ألقى رجال المباحث القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقات المتنوعة، وبحوزته (4 كابل كهربائى ألومنيوم)،

بمواجهته أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

حرر محضر رسمي بالوقائع، وباشرت النيابة التحقيق، وقررت ما تقدم .

