الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات على شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على المناطق الشرقية من جباليا شمال القطاع، مضيفة أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق مختلفة من مدينة غزة، وقد سمعت أصوات انفجارات ضخمة غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و825 فلسطينيا، وإصابة 96 ألفا و910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.