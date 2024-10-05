الدور الوطني للكنيسة القبطية الكاثوليكية في انتصارات 6 أكتوبر

لم تقف الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر مكتوفة الأيدي أمام حرب 6 أكتوبر وإنّما قامت بدور فعّال في كافة المجالات وقامت بواجبها خير قيام في جميع الميادين خاصة في الظروف الحاسمة التي مرّت بها البلاد العزيزة.

في أبرشيّة المنيا حث الأنبا إسحق غطّاس مطران كرسي المنيا للأقباط الكاثوليك العاملين بالأبرشية على جمع تبرعات للمجهود الحربي، ولبّى الجميع الدعوة وقدّم حينها المطران إسهامهم إلى محافظ المنيا لصالح الهلال الأحمر بشيك أودعه رسالة جاء فيها:

السيد المحترم محمد يسرى قنصوه محافظ المنيا ورئيس جمعية الهلال الأحمر

تحية طيبة وبعد

في هذه الأيام الأخيرة الحاسمة من تاريخ وطننا العزيز، حيث يلزم على كل مواطن أن يأخذ مكانه في معركة التحريرـ يتقدم مطران وكهنة ورهبان وراهبات أبرشية الأقباط الكاثوليك بالمنيا بالدعاء والصلاة إلى الله كي يمنح النصر لبلادنا محققًا وعده بالبركة لشعب مصر.

وإسهامًا رمزيًّا متواضعًا منا في أعباء المعركة نرجو التكرم بقبول مبلغ مائة جنيه بشيك رقم 11504 على البنك الأهلي المصري لصالح جمعية الهلال الأحمر.

وختامًا مع الأمل الوثيق في القريب العاجل سنتبادل التهاني بالنصر الكامل الذي يحقق للبلاد لآمالهم فتنعم بثمرة كفاحها تقبلوا فائق التحيّة.

المنيا في 31 من شهر أكتوبر لسنة 1973م.