توزيع شنط وكراتين غذائية ضمن مبادرة "بداية جديدة" بدمياط

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط ، جولة ميدانية بقرية دقهلة بمركز الزرقا لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وأطلقت مديرية التربية والتعليم فاعلية فنية شارك خلالها طلاب المدارس، ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة تم خلالها تقديم خدمات الكشف علي الحيوانات والعلاج المجاني للطيور بالإضافة إلى عقد ندوة لتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة والسعار ومرض الانفلونزا الطيور والذبح والآمن، وأطلقت هيئة تعليم الكبار ندوة عن اهمية التعليم المستمر لأنه سبيل للتنمية والتقدم ومخاطر الامية علي الفرد والمجتمع ، كما عقدت امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة لعدد ٣٠ مواطن.

وعلى جانب آخر نفذت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل بلغ عدد المستفيدين منها ١٥٠ فرد ، ونفذ مجلس إدارة كوبري دمياط التاريخي ندوة جاءت حول مفهوم وأهمية وأنواع مهارات التسويق حضرها ٢٠٠ مواطن.

وفى صعيد آخر قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع ١٠٠ شنطة مدرسة علي بعض طلاب المدارس و عمل ورش فنية رسم تلوين للاطفال وفاعليات حول نصر أكتوبر، وأيضًا ندوة لمكلفات الخدمة العامة عن التربية الايجابية.

ونفذت الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ندوة عن بناء الانسان، وأطلقت الادارة الصحية فريق متحرك لتقديم المبادارات بالكشف المبكر علي الامراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والامراض المزمنة وعقدت ندوة عن مبادرة ١٠٠٠يوم الذهبية ، ونفذت إدارة مشروعك بالوحده المحلية ندوة عن برنامج مشروعك وكيفية منح القروض حضرها ١٥٠ مستفيد.

وأطلقت مديرية الاوقاف ندوة بناء الانسان من خلال البناء الثقافي وتوعية النشئ بقيمة الوطن وأهمية الانتماء وبناء المجتمع علي القيم الأخلاقية الطيبة وتوعية الشباب بقيمه الانتماء وحب الوطن حضرها ٢٠٠ مواطن، وأطلقت هيئة الثقافة ندوة ٦ اكتوبر العزة والكرامة.

ونفذت هيئة الإسعاف ندوة عن الاسعافات الاولية، وقامت القوات المسلحة بتوزيع عدد ٧٥ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة لتقديم واتاحة الأنشطة المختلفة للأطفال، علاوة على تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وأيضًا سيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.