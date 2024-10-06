محمد رمضان يفتح ملف صفقات الأهلي مع كولر

تشهد الساعات المقبلة ترتيبات ومناقشات بين محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن ملف الصفقات بعدما أعلن المدير الرياضى، أن النادى يفكر فى ضم عدد من الصفقات قبل غلق باب القيد الصيفى، رغم إعلان النادى فى وقت سابق عدم ضم لاعبين جدد قبل الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يحسم «كولر» و«رمضان» المراكز التى تحتاج إلى تدعيم خاصة بعد الإصابات التى ضربت صفوف الفريق مؤخرًا أبرزهم محمد هانى وكريم فؤاد، كما يضع الثنائي لائحة الفريق للموسم الجديد، وبعدها يتم عرضها على اللاعبين للاطلاع عليها قبل اعتمادها رسميًا من جانب مجلس إدارة النادى الأهلى.

وعلمت «البوابة»، أن لائحة الفريق فى الموسم الجديد ستشهد وضع عدد من البنود والعقوبات المُغلظة لعودة الانضباط للفريق فى الفترة المقبلة، بعدما شهد الموسم الماضى خروج عدد من اللاعبين عن النص وعدم الالتزام.