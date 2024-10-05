جمعية الرابطة الخيرية للسريان الكاثوليك تكرم الناجحين بالشهادتين الإعدادية والثانوية

هنأ المطران مار يوليان يعقوب مراد الناجحين من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية وذوييهم مثنياً على جهودهم المبذولة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح



وقال يعقوب ان الكنيسة تعتبر أن العلم وسيلة للتقرب من الله,ويساعد على الفهم الصحيح للإيمان مؤكدا ان القدرة على التحليل والفهم والاستنتاج تساعد على التعمق أكثر بمشيئة الله فينا وكل ما عرف الانسان الله أكثر أحبه أكثر ..

ووجه الشكر الي غسان السمعان رئيس جمعية الرابطة الخيرية للسريان الكاثوليك والمطران مراد لدعمه ومتابعته للتحصيل العلمي معتبرا ان الرابطة هي يد المطرانية وبارك للناجحين وذويهم متمنيا النجاح الدائم لجميع طلبة الأبرشية.