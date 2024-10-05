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السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

جمعية الرابطة الخيرية للسريان الكاثوليك تكرم الناجحين بالشهادتين الإعدادية والثانوية

ارشيف
ارشيف
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هنأ  المطران مار يوليان يعقوب مراد الناجحين من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية وذوييهم مثنياً على جهودهم المبذولة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح 
 

وقال يعقوب ان الكنيسة تعتبر أن العلم وسيلة للتقرب من الله,ويساعد على الفهم الصحيح للإيمان مؤكدا ان القدرة على التحليل والفهم والاستنتاج تساعد على التعمق أكثر بمشيئة الله فينا وكل ما عرف الانسان الله أكثر أحبه أكثر ..

ووجه الشكر الي غسان السمعان رئيس جمعية الرابطة الخيرية للسريان الكاثوليك والمطران مراد لدعمه ومتابعته للتحصيل العلمي معتبرا ان الرابطة هي يد المطرانية وبارك للناجحين وذويهم متمنيا النجاح الدائم لجميع طلبة الأبرشية.

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