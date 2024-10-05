اقرأ غدًا في «البوابة».. الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. ضربة إسرائيلية وشيكة على إيران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 6 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى وقبرى ناصر والسادات

اللواء محيى نوح لـ «البوابة»: حرب الاستنزاف كانت أول خطوة فى الانتصار

ضربة إسرائيلية وشيكة على إيران

جيش الاحتلال يختار بين 6 و7 أكتوبر لشن الهجوم الكبير

وضع إنسانى كارثى

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة فى غزة.... ومزاعم بمقتل هاشم صفى الدين.. وحزب الله يلتزم الصمت

«ميلانشون» يدعو إلى وضع الأعلام الفلسطينية بالجامعات الفرنسية

إعلام عبرى: إصابة قائد «فيلق القدس» خلال غارات على بيروت