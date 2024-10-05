دور وطني للكنيسة الكاثوليكية سنة 1948م

دور وطني للكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة 1948م وقال الكسندروس إسكندر مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك سابقا ومدير رسولي كرسي طيبا في مقال بمجلة المنارة المصرية العدد الصادر بتاريخ 7 مايو لسنة 1948م إننا في كل لحظة مستعدون لمزج دمائنا بدماء مواطيننا حبا في الدفاع عن مصرنا وحريتها أمام الدماء السائلة والجثث المهشمة خير لنا أن نسمع كلام الله من أن نسمع كلام البشر



واضاف في مقاله مواطني الأعزاء افهموا إذ كنتم لا تدركوا كلم الله لا تقيد فنحن سنعظ حتى لو استئصل لساننا إن لم يكن بالقول فبالعمل.

واستطرد اننا نحن ننادى بالوحدة فكفى من بث سموم الانقسام ونحن لله لا للبشر وننادي بالإتحاد ونعمل للإنقسام

