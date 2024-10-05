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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دور وطني للكنيسة الكاثوليكية سنة 1948م

ارشيف
ارشيف
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دور وطني للكنيسة القبطية الكاثوليكية في السنة 1948م وقال الكسندروس إسكندر مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك سابقا ومدير رسولي كرسي طيبا في مقال بمجلة المنارة المصرية  العدد الصادر بتاريخ 7 مايو لسنة 1948م إننا في كل لحظة مستعدون لمزج دمائنا بدماء مواطيننا حبا في الدفاع عن مصرنا وحريتها أمام الدماء السائلة والجثث المهشمة خير لنا أن نسمع كلام الله من أن نسمع كلام البشر
 

واضاف في مقاله مواطني الأعزاء افهموا إذ كنتم لا تدركوا كلم الله لا تقيد فنحن سنعظ حتى لو استئصل لساننا إن لم يكن بالقول فبالعمل.
واستطرد اننا نحن ننادى بالوحدة فكفى من بث سموم الانقسام ونحن لله لا للبشر وننادي بالإتحاد ونعمل للإنقسام
 

الكسندروس إسكندر مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك ومدير رسولي كرسي طيبا مجلة المنارة المصرية أقباط أقباط الكاثوليك