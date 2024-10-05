ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني

مبابي نجم ريال مدريد
مبابي نجم ريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام فياريال، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمعاونة هجومية من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويستمر غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن المباراة للإصابة، بالإضافة إلى المغربي براهيم دياز، والمدافع النمساوي دافيد ألابا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين. 

خط الدفاع: داني كارفخال - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد فياريال تشكيل ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي فينيسيوس اخبار ريال مدريد