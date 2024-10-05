مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام فياريال، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمعاونة هجومية من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويستمر غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن المباراة للإصابة، بالإضافة إلى المغربي براهيم دياز، والمدافع النمساوي دافيد ألابا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.