كلاسيكو السعودية.. إيفان توني يقود تشكيل أهلي جدة أمام الهلال

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلاسيكو السعودية أمام الهلال، خلال المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم السبت، نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في كلاسيكو السعودية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الهلال، ويعاونه الجزائري رياض محرز، والإسباني جابري فيجا، وفراس البريكان.

ويتواجد ثنائي قلب الدفاع، التركي ميريح ديميرال وروجر إيبانيز، في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الهلال، رفقة الإيفواري فرانك كيسي.

يحتل أهلي جدة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ15 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: علي الأسمري - فرانك كيسي - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.