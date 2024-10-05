"سي إن إن": مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم قبل ذكرى 7 أكتوبر

احتشد آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة قبل الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي وما تلي ذلك من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

خرجت مسيرات في باريس ومانيلا وكيب تاون ومدن رئيسية أخرى قبل الذكري الأولي لأحداث 7 أكتوبر، وبدء العدوان الإسرائيلي الذي أدي إلي استشهاد أكثر من 40000 فلسطيني بغزة في الأشهر التي تلت ذلك، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أحد المتظاهرين في لندن، وهو يحمل لافتة كتب عليها: "الناجي من الهولوكوست يقول: أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، في تصريحات نشرتها "رويترز"، "لسوء الحظ، على الرغم من كل نوايانا الحسنة، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ أي انتباه، وهم يمضون قدما ويواصلون فظائعهم في غزة، الآن أيضا في لبنان واليمن، وربما الآن أيضا في إيران."

بينما قال متظاهر تونسي، انضم إلى مسيرة في روما، في تصريحات نشرتها "رويترز": "جئنا إلى هنا لنقول لا للحرب، ونقول لا للإبادة الجماعية في غزة ولبنان واليمن، ولا مزيد من الحرب ولا مزيد من الدعم من الدولة الإيطالية."

في حين، قال متظاهر أخر في كيب تاون، في تصريحات نشرتها وكالة فرانس برس، "أنا هنا لدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال والنساء الذين يتعرضون للانتهاك والقصف كل يوم. لا يمكن أن يكون من الصواب أن نجلس ونشاهد ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يكفي هذا. إن فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وليس للاسرائيليين."

وفي دبلن، سار مئات المتظاهرين وهم يهتفون: "نريد وقف إطلاق النار الآن" و"حرروا حرروا فلسطين."