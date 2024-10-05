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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط خط 500 مم بمركز الإسماعيلية

مياه القناة: الانتهاء
مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط خط ٥٠٠ مم بمركز الاسماعي
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تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم، أعمال ربط عداية قطر  ٥٠٠ مم ، بمركز الاسماعيلية ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة بمركز الإسماعيلية .

وقال رئيس الشركة  إنه تم الانتهاء من أعمال الربط وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع  وتشمل توابع عين غصين الغربية وتوابع الضبعية الغربية  .

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة طبقًا للجدول الزمنى المخطط والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنجازها، وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات ووضع حلول سريعة لمشاكل المرافق.

كما وجه رئيس الشركة بضرورة تقديم تقارير يومية عن تقدم الأعمال الخاصة بنقل المرافق المتعارضة ومراعاة المواصفات القياسية والدقة في تنفيذها.

الإسماعيلية الشرب والصرف الصحى اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة المشروعات القومية شركة مياه الشرب والصرف الصحي