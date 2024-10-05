مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط خط 500 مم بمركز الإسماعيلية

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم، أعمال ربط عداية قطر ٥٠٠ مم ، بمركز الاسماعيلية ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة بمركز الإسماعيلية .

وقال رئيس الشركة إنه تم الانتهاء من أعمال الربط وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وتشمل توابع عين غصين الغربية وتوابع الضبعية الغربية .

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة طبقًا للجدول الزمنى المخطط والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنجازها، وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات ووضع حلول سريعة لمشاكل المرافق.

كما وجه رئيس الشركة بضرورة تقديم تقارير يومية عن تقدم الأعمال الخاصة بنقل المرافق المتعارضة ومراعاة المواصفات القياسية والدقة في تنفيذها.