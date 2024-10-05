رفع كفاءة مكاتب الصحة بإدارتى الإسماعيلية والتل الكبير

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة منشآت الرعاية الأولية تم توريد فرش طبي جديد لمكتب صحة جنوب بإدارة الإسماعيلية الصحية ومكتب صحة التل الكبير بإدارة التل الكبير الصحية ،وذلك بدعم من القطاع الوقائي والصحة العامة بالوزارة، لضمان التحسين المستمر في منظومة الرعاية الصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم أن مكاتب الصحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها التطعيمات الروتينية للمواليد الجدد ،التطعيم الدولى للسفر خارج البلاد ،تطعيم الحجاج والمعتمرين وملفات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات .

وأشادت بجهود الفريق الطبى بوحدات الرعاية الأولية والكوادر الطبية والإدارية وفِرَق التمريض ؛من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية

كما وجهت الشكر لكل من فريق مكاتب الصحة التابع لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والذى يضم كل من الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة، والدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، و الدكتور عبدالرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية والدكتورة مارينا ماهر مسئول مكاتب صحة إدارة الإسماعيلية، وأحمد ابراهيم مراقب مكاتب صحة إدارة التل الكبير .