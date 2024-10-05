إكسترا نيوز: قوى مصر الناعمة.. رفيق الوطن في رحلة النصر

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «قوى مصر الناعمة.. رفيق الوطن في رحلة النصر»، حيث ذكر بالتقرير، أن جنودنا البواسل حطموا في أكتوبر صمت الجبهة، وسطروا بها بداية ملحمة العبور العظيمة، إنها ملحمة وصل صداها إلى كل مكان، ليحمل فنانوا وأدباء ومفكرو مصر لواء الجبهة الداخلية، لافتا إلى أنهم يشيدون بها حائطا صلبا استند إليه الجيش في معركة المجد والشرف.

وأضاف التقرير، أن عندما كان الجنود يخوضون حرب العز لتحرير الأرض، خاض فنانون وأدباء وإعلاميون مصر حربا أخرى مواسية لحشد الهمم واستنهاض العزائم، إذ إنهم كانوا يوحدون بها الجبهتين العسكرية والشعبية على قلب رجلا واحد، ليسارع كل مصري في موقعه ما بين متبرعا بالدم أو متطوعا في المستشفيات، أو فنانا ومفكرا وإعلامي سخر منبره وقلمه وفنه بإبداع رفيع، لشد أزر جنودنا في ساحة المعركة ومؤكدا محو الهزيمة بنصرا.

ولفت، إلى أن هذا النصر شكل محطة إلهام للشعراء والملحنين، إذ أطلق فنانو مصر عشرات الأغاني والأناشيد الوطنية، التي تخلد نصرا لم ينساه التاريخ، إذ أشعل الموسيقار بليغ حمدي فتيل أغاني العبور لينير بأنشودته الشاهرة «بسم الله الله أكبر» طريق وقلوب المصريين، فضلا عن أنه يشعل حماس الجنود على الجبهة.