كلاسيكو الدوري السعودي.. الهلال بالقوة الضاربة أمام أهلي جدة

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أهلي جدة، في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي التي تجمع بينهما في قمة الجولة السادسة من منافسات دوري روشن.

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي، التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الهلال اللقاء بالقوة الضاربة، حيث دفع جيسوس بالثلاثي: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ومالكوم في تشكيل الزعيم الأساسي أمام أهلي جدة.

ويتواجد الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو، وروبن نيفيز أساسيين مع الهلال أمام أهلي جدة، رفقة الحارس المغربي ياسين بونو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المرتبة العاشرة بـ7 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ياسر الشهراني - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.