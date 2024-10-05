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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مقتل 47 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة جلجدود

القوات الصومالية
القوات الصومالية
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أعلنت السلطات الصومالية اليوم مقتل 47 عنصرا من الميليشيات الإرهابية في عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين في محافظة جلجدود وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية المخططة التي شارك في تنفيذها المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية استهدفت تجمعا للميليشيات الإرهابية في مدينة عيل طير، وأسفرت عن مقتل 47 عنصرا إرهابيا وتدمير القاعدة التي تجمعوا فيها، بالإضافة إلى تدمير سيارة مفخخة.

يذكر أن الحكومة الصومالية ضاعفت من العمليات العسكرية الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمقاومة الشعبية.

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