شوقي غريب يكشف كواليس أزمة تعاقده مع النادي الإسماعيلي

كشف شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أزمة تعاقده مع النادي الإسماعيلي خلال الساعات الأخيرة وأنه فضل الصمت احتراما لكيان “الدراويش” كأحد قلاع كرة القدم المصرية، مشيرا الى انه بعد بيان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الأخير بتوجيه الشكر له، أصبح يتحتم عليه كشف الأمر للرأي العام وجمهور الإسماعيلي بشكل خاص.

وأكد “شوقي غريب” فى تصريحات صحفية اليوم أنه قليل الكلام في وسائل الاعلام ولم يحدث طوال مشواره التدريبي الحافل مع الأنديه المصريه بداية من الاتحاد السكندري مرورا بسموحه والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والإسماعيلي في فترة سابقه أو بعد رحيله من المنتخبات الوطنيه أن تحدث عن فترات سابقه احتراما للفتره التي قضاها والشخصيات التي تعامل معها.

وأضاف: منذ أيام تلقيت اتصالا هاتفيا من عضو مجلس الإدارة يرشحني فيه لقيادة الإسماعيلي وكان ردي عليه أنه لا يمكن رفض عرض الإسماعيلي ثم تحدث معي المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي وشرح كامل لظروف الفريق وتم التأكيد علي ان المناخ مناسب لتوقيع العقد

وتابع شوقي غريب : ذهبت للنادي الإسماعيلي لاستعراض الجهاز المعاون والاتفاق علي برنامج العمل وفوجئت باجتماع مجلس إدارة وشائعات من هنا وهناك رغم انني لم اتحدث بكلمه منذ إبلاغي بقرار اختياري مديرا فنيا واستعراض الجهاز الفني المعاون وعندما وجدت أن المناخ غير مناسب ولا يشجع علي الإنجاز طلبت من مجلس الإدارة الاعتذار عن المهمه ناصحا اياهم بضرورة التكاتف من أجل مصلحة النادي وجماهيره الغفيره

وأكد أن مواقف الإدارة التي يعرفها الجميع فيما يتعلق بالاسباب الحقيقيه لايقاف القيد والمتعلقه بامور ليست ماليه علي مجلس الادارة أن يتداركها لان الأمر لم يتوقف عند اللاعبين بل وصل إلى المدربين وما حدث مع الكابتن حلمي طولان ليس بعيدا عن الأذهان.

واختتم شوقي غريب قائلا: اتمني كل التوفيق لفريق النادي الإسماعيلي أحد قلاع الكرة في مصر وتاريخ مشرف وفخر كبير لكل من يتولي قيادته ولكن في ظروف أفضل من ذلك.

الإسماعيلي يوجه الشكر لشوقي غريب

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، بيانًا يوجه فيه الشكر إلى شوقي غريب، على جهوده وتفانيه خلال المفاوضات التي جرت بشأن توليه القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي

وأوضح البيان أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بشأن إتمام التعاقد، مع تمنياتهم له بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

وأكد المجلس احترامه وتقديره للكابتن شوقي غريب، مشيرًا إلى سمعته الطيبة وسيرته المهنية المميزة، إلى جانب الخبرات الفنية الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في مجال التدريب.