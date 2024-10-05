باحث سياسي: أمريكا خسرت مكانتها العالمية بسبب الدعم اللا محدود لإسرائيل

قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن الحرب بين دولة الاحتلال وإيران طوال الفترة السابقة كانت بالوكالة من خلال الحروب بين تل أبيب وأذرع إيران سواء حزب الله أو الحوثيين أو الحشد الشعبي.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المواجهة بين تل أبيب وطهران ستكون قوية جدًا، خاصة وأن إيران تمتلك القدرة على إيذاء وإيلام إسرائيل بشكل كبير للغاية، ولذلك لم تمنح الولايات المتحدة دولة الاحتلال الضوء الأخضر لضرب إيران خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن دولة الاحتلال خسرت الولايات المتحدة مكانتها العالمية، خاصة وأن إسرائيل تقوم بالكثير من الجرائم ضد القانون الدولي تحت حماية الولايات المتحدة التي تعتبر القطب الأوحد في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.