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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي يكشف أهداف نتنياهو الحقيقية من ضرب لبنان

نتنياهو
نتنياهو
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قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن دولة الاحتلال أعلنت عن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة محدودة، ورغم ذلك استمرت الحرب لمدة أكثر من عام، وبعد ذلك دخلت دولة الاحتلال في لبنان، وتتحدث عن عملية محدودة أيضًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن نتنياهو يسعى لضرب جنوب لبنان، لأن حزب الله هجر 120 ألف مستوطن من شمال دولة الاحتلال، ويجلسون الآن في فنادق على حساب دولة الاحتلال، وهذا يشكل عبئا كبيرا على دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن نتنياهو يهدف من حربه على جنوب لبنان إعادة سكان شمال دولة الاحتلال مرة أخرى من خلال وقف هجمات حزب الله على شمال دولة الاحتلال.

بشير عبد الفتاح الباحث السياسي العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة نتنياهو