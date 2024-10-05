"التقنيات المتكاملة" تعرض أحدث حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في مؤتمرها السنوى





عقدت شركة "التقنيات المتكاملة" (Integrated Technics) مؤتمرها السنوى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 130 عميلًا من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والموزعين الرئيسيين.



المؤتمر الذي استضاف ستة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للشركة، شهد عرض أحدث الحلول التقنية المخصصة لتلبية احتياجات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المصرية.

ركز المؤتمر على تقديم حلول تقنية متطورة تشمل الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، وأنظمة إدارة البيانات، واستعرض الشركاء الاستراتيجيون مثل "موتورولا"، "Genetec"، "Absen"، "H3C"، و"LINEV Systems" أحدث منتجاتهم وحلولهم التي تساهم في تحسين العمليات التشغيلية ودعم التحول الرقمي في مصر.



من جانبه أكد المهندس وليد العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "التقنيات المتكاملة أن المؤتمر السنوي يمثل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركاء والعملاء.

وأكد العجمي أن الشركة ملتزمة بتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المصري من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة، مثل التجارة، الصناعة، القطاع المصرفي، والقطاع الحكومي. كما أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات جديدة قريبًا تعكس التزامها بالابتكار.

وتوقع أن تحقق الشركة نموًا بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الجاري، بفضل التوسع في مشروعات ضخمة تشمل المدن الذكية، الكومباوندات، والمشروعات السياحية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.



كما كشف عن خطط الشركة للتوسع في السعودية، الإمارات، وعدد من الدول العربية والأفريقية، بهدف تعزيز وجودها الإقليمي من خلال بنية تحتية تكنولوجية قوية.

من جانبه أكد يوسف قنصل، مدير المبيعات الأول بشركة "موتورولا سليوشنز"، على العلاقة القوية التي تربط شركته بـ"التقنيات المتكاملة"، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات من التعاون الناجح. وأوضح أن الشراكة مع "التقنيات المتكاملة" قد توسعت لتشمل تقديم حلول متكاملة في مجالات إدارة الأزمات وأنظمة المراقبة التكنولوجية.

كما أشار فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة "Genetec" للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى أن العلاقة الطويلة بين "Genetec" و"التقنيات المتكاملة" أثمرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة، مؤكدًا أن مؤتمر هذا العام يعد فرصة لاستعراض أحدث تقنيات الأنظمة الأمنية، مما يعزز من فرص النجاح في السوق المصرية