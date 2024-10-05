ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء

الدكتور علي عوف،
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ظهور السوق السوداء في الأدوية كانت ظاهرة جديدة حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع نقص الأدوية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هيئة الدواء قامت بإعداد 76 ألف زيارة تفتيشية على مصانع ومخازن الأدوية، وأي مخزون أو مصنع مخالف، تم إغلاقه.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي صيدلية تقوم ببيع الأدوية في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين لا يقومون بالإبلاغ بحجة حرمة قطع العيش، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها سوق سوداء في صناعة الدواء،  لازم نبلغ عن أي مخالف".

الدكتور علي عوف شعبة الدواء بالغرفة التجارية السوق السوداء في الأدوية