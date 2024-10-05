شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ظهور السوق السوداء في الأدوية كانت ظاهرة جديدة حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع نقص الأدوية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هيئة الدواء قامت بإعداد 76 ألف زيارة تفتيشية على مصانع ومخازن الأدوية، وأي مخزون أو مصنع مخالف، تم إغلاقه.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي صيدلية تقوم ببيع الأدوية في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين لا يقومون بالإبلاغ بحجة حرمة قطع العيش، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها سوق سوداء في صناعة الدواء، لازم نبلغ عن أي مخالف".