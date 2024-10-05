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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الاقتصاد اللبناني يعرب عن شكره لمصر على وقوفها الدائم إلى جانب بلاده

أمين سلام
أمين سلام
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أعرب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم السبت عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني.
وقال سلام - في تدوينة على حسابه بمنصة "اكس"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إنه يتقدم بالشكر لمصر، رمز العروبة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وجهود السفير المصري في لبنان علاء موسى على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اللبناني ومبادرتهم بإرسال طائرة مساعدات إنسانية وطبية وصلت اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وتحمل على متنها مستلزمات ومواد غذائية.

عبد الفتاح السيسي أمين سلام الشعب اللبناني لبنان السفير المصرى