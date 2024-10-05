«إكسترا نيوز»: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية لتكاتف الشعب والقيادة السياسية والقوات المسلحة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تليفزيونيًا عن انتصارات السادس من أكتوبر، بعنوان «انتصارات السادس من أكتوبر.. ملحمة وطنية في تكاتف الشعب والقيادة السياسية والقوات المسلحة».

وقال التقرير : تمثل حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ملحمة وطنية مكتملة الأركان، وأرست قواعد الوحدة بين جميع أطياف الشعب المصري، وضربت نموذجًا تاريخيًا في اصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، وكانت الحرب الجليلة دليلًا واضحًا على انتشار المحبة والمودة والتكاتف بين المصريين كافة، وشكلت نسيجًا وطنيًا قويًا.

دور الشعب المصري في حرب السادس من أكتوبر



واوضح أنه في تلك الحرب المكيدة، التف الشعب حول قوته المسلحة وساندها بكل الطرق الممكنة المادية والمعنوية حتى تحقق النصر، وتركت هذه الحرب نموذجًا للأجيال المتعاقبة حول تلاحم المصريين، وشجاعة وعبقرية العسكرية المصرية، فقدم الشعب المصري مثالًا يحتذى به وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهة القتال، وإنما قبل ذلك يتحقق بوحدة الشعب.

النسيج الوطني هو الدرع الواقي لمصر

وأشار التقرير الى ان النسيج الوطني يمثل الدرع الواقي لمصر والسيف الذي يدافع عنها حتى الآن، وفي حرب السادس من أكتوبر سطر التاريخ ملحمة في الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب مع القوات المسلحة، والتي شكلت روح أكتوبر المجيدة التي عاشها المصريون والجيش الباسل، وكانت من أهم أسباب تحقيق النصر.