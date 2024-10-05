التونسيون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد

يتوجه التونسيون غدا الأحد الى مقار اللجان الانتخابية، لانتخاب رئيس للبلاد من بين 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والنائب السابق العياشي زمال، والأمين العام لحركة الشعب (حزب قومي) زهير المغزاوي.

ويحق لأكثر من 9.7 مليون تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث تفتح المقار الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج قد انطلقت أمس الجمعة وتتواصل على مدى ثلاثة أيام حيث فتحت أكثر من 400 لجنة أبوابها للناخبين في 59 بلدًا، حيث يوجد أكثر من 640 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع من بين حوالي مليون و800 ألف تونسي يعيشون في الخارج أغلبهم في الدول الأوروبية، وتتواصل عملية الاقتراع حتى غد الأحد، وهو موعد انطلاق عملية التصويت داخل تونس.

وحسب وكالة إفريقيا تونس للأنباء، تحدّد عدة فصول من دستور يوليو 2022 صلاحيات الرئيس التونسي، الذي يترأس حسب الفصل 87 "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، ويضبط حسب الفصل 100 "السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، ويسند له الفصل 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينهي رئيس الجمهورية حسب الفصل 102 مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.