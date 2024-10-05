استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا ومخيم النصيرات بوسط غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجباليا شمالا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بجوار مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 41،825 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 96 ألفا.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال اقتحام مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المواطنين خلال اقتحامهم القرية، كما أشعلوا النار في غرفة زراعية في إحدى المزارع القريبة، مضيفين أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال إطلاق الرصاص باتجاه المواطنين الذي هبوا للتصدي للمستوطنين.