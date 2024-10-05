تربو تطلق نظام "Auto Handling" المدعوم بالذكاء الاصطناعى لتعزيز تجربة العملاء

أعلنت شركة تربو Turbo، المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجستية، عن إطلاق نظامها الجديد "Auto Handling"، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع الشحنات بدقة عالية. يهدف النظام إلى تقديم تجربة تتبع متكاملة للعملاء من خلال إرسال إشعارات مستمرة حول حالة الشحنات في مراحل الاستلام، الشحن، التسليم، أو أي تأخير محتمل، مما يعزز الشفافية ويرفع مستوى رضا العملاء.

أكد محمد الدموهي، رئيس القطاع التقني بشركة تربو أن إطلاق النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها في السوق المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الشركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وزيادة الابتكار في جميع المراحل التشغيلية.

وأوضح الدموهي أن النظام الجديد يعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات اليومية بدقة عالية، مما يمكّن الإدارة من إصدار تقارير تشغيلية ومالية شاملة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تم تطوير أنظمة متخصصة لإصدار تقارير مفصلة لكل قسم، مما يعزز الشفافية ويساعد المديرين في متابعة سير الأعمال بفعالية.

أشار الي أن الشركة تركز على تحسين تجربة التجار من خلال نظام رقمي متكامل، يتضمن تطبيقات للهاتف المحمول ولوحة تحكم مبتكرة، مما يتيح للتجار إدارة أعمالهم بسهولة وكفاءة. كما استعانت تربو بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع العملاء بدقة، مما ساعد في تحسين عمليات التوصيل وتقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للعناوين.

بالإضافة إلى ذلك، طورت تربو نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد العناوين بشكل آلي، مما أسهم في تقليل التدخل البشري ورفع دقة التوصيل بنسبة 30%. كما طبقت نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء بشكل آلي، مما يحسن كفاءة الخدمة ويقلل من الأخطاء البشرية.

تقدم شركة تربو خدماتها لأكثر من 15 ألف عميل في مجالي الشحن المحلي والدولي، وتضم أكثر من 800 كابتن توصيل، مما يعكس مكانتها الرائدة في قطاع الشحن واللوجستيات.