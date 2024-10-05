بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يسقط أمام وست هام برباعية

سقط فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، في فخ الهزيمة أمام وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي أساسيًا في تشكيل إبسويتش تاون أمام وست هام، ولعب المباراة كاملة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

سام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش تاون من وست هام

قص ميشيل أنطونيو شريط أهداف اللقاء مبكرًا في الدقيقة الأولى ليتقدم وست هام بهذا الهدف، قبل أن يدرك ليام ديلاب التعادل لصالح رفاق سام مرسي.

وفي الدقيقة 43، نجح الغاني محمد قدوس في إضافة الهدف الثاني للمطارق، بعد كرتين في العارضة في الدقيقتين 38 و43.

وعزز جارود بوين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 49، ثم اختتم لوكاس باكيتا الرباعية في الدقيقة 69.

وكان سام مرسي، أنقذ إبسويتش تاون من الهزيمة أمام ساوثهامبتون في الجولة قبل الماضية، بهدف قاتل في الدقيقة 90+5 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبصم على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 4 نقاط في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع وست هام رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.