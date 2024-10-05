إندرايف: نعمل في 46 دولة بواقع 5 مليارات رحلة خلال 12 عاما

حققت شركة إندرايف، المتخصصة عالميًا في مجال النقل الذكي والخدمات الحضرية، 5 مليارات رحلة بين السائقين والعملاء بحلول سبتمبر 2024، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز التاريخي في بيرو، بأمريكا الجنوبية.

منذ انطلاقها عام 2012، اعتمدت إندرايف على نموذج تسعير مبتكر يهدف إلى تقديم خدمات نقل ذكية بأسعار عادلة لكل من السائقين والمستخدمين.

على مدار السنوات الماضية، توسعت إندرايف لتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات بجانب النقل الذكي، مثل السفر بين المدن، خدمات التوصيل والشحن، بالإضافة إلى خدمات حضرية أخرى كالتدبير المنزلي والإصلاحات.

وقد ساهم هذا التنوع في نمو الشركة لتصبح منصة عالمية متعددة الخدمات، حيث تعمل في 46 دولة، وتعد مصر واحدة من أهم أسواقها العالمية.

أوضح مارك لوجران، رئيس المجموعة ونائب الرئيس التنفيذي لإندرايف، أن الوصول إلى 5 مليارات رحلة يعكس التأثير العالمي الهادف للشركة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات في المناطق الأشد احتياجًا وخلق فرص العمل، ولكن أيضًا عبر المبادرات غير الربحية مثل مبادرة inVision التي تدعم الرياضة والفن والتعليم في المجتمعات التي تعمل بها إندرايف.

وأضاف لوجران: "هذا الإنجاز المهم يثبت التزامنا بالارتقاء بحياة الناس، وهدفنا هو التأثير بشكل إيجابي على مليار شخص بحلول عام 2030، مع الاستمرار في توسيع منصتنا بطريقة مستدامة، وتعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي".