طلبات مصر تكرم مندوبى التوصيل وجوائز شهرية تقديرًا لتفانيهم في تقديم أداء متميز

أعلنت طلبات مصر، المنصة الرائدة في توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق مبادرة جديدة لتكريم مندوبي التوصيل المتميزين، الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاح المنصة واستمرارية خدماتها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح الانتماء والاعتراف بجهود المندوبين المميزين من خلال تقديم جوائز شهرية تقديرًا لتفانيهم في تقديم أداء متميز.

خصصت طلبات مصر يومًا شهريًا لتكريم 100 مندوب توصيل متميز، حيث تم منح 75 مندوبًا جائزة نقدية قدرها 1500 جنيه مصري لكل منهم، بينما حصل 25 مندوبًا ممن يقومون بالتوصيل بالدراجات أو سيرًا على الأقدام على دراجات جديدة، وتم اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة تشمل عدد الطلبات، تقييمات العملاء، وعدم التعرض لشكاوى العملاء، مع مراعاة ظروف العمل في مختلف المناطق.

امتدادًا لبرنامج التكريم الشهري، أطلقت طلبات مصر خلال فصل الصيف مبادرة لتوفير ثلاث حافلات متنقلة مجهزة بمكيفات الهواء، ومبردات المياه، ودورات المياه، لدعم راحة المندوبين أثناء العمل. كانت هذه الحافلات متاحة يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتمركزت في ثلاث مناطق رئيسية: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والإسكندرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 5100 مندوب. وعلى الرغم من انتهاء هذه الحملة، فإن جهود طلبات مصر لدعم مندوبي التوصيل مستمرة.

أكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، أن تكريم المتميزين هدفه تعزيز روح الانتماء لدى المندوبين، وبناء ثقافة تقدير العمل الجماعي.

أضافت نحن ملتزمون بدعم موظفينا وتقدير جهودهم التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.