13 أكتوبر.. انطلاق مؤتمر ومعرض "GITEX Expand North Star 2024"

ينطلق في دبي يوم 13 أكتوبر المقبل مؤتمر ومعرض "GITEX Expand North Star 2024"، الحدث الأكبر عالميًا في مجال التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة، ويستمر على مدى أربعة أيام. يشارك في هذا الحدث العديد من الشركات الناشئة، المسؤولين وصناع القرار، لاستعراض أحدث الابتكارات في دعم الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

أكد المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، أن المؤتمر يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومة، الصناعة والقطاع الأكاديمي من خلال مبادرتي "Government Industry Academia Hub" و"Deep Tech MEA". وتهدف المبادرات إلى سد الفجوة بين هذه القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار الأكاديمي.

سيشهد الحدث عرضًا لمجموعة من المبادرات التي تشمل منتدى الحكومة والصناعة والقطاع الأكاديمي، والجناحين المصري والسعودي، مما يوفر للشركات الناشئة فرصة التواصل مع قادة الصناعة وبناء شراكات استراتيجية. من بين الشركاء البارزين في هذه المبادرات، البنك الأهلي المصري (NBE) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يدعمون الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.

كما سيتم استضافة مجموعة من النقاشات والمعارض التي تعالج تحديات المنطقة، إلى جانب برامج مثل "تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" و"تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، التي تتيح للطلاب والشركات الناشئة فرصة تقديم أفكارهم المبتكرة والمشاركة في المنافسات الإقليمية.

وأشار المهندس طارق إلى أن المؤتمر سيشهد أيضًا تسليط الضوء على الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مبادرة "Deep Tech MEA" التي تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا العميقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ستعقد مسابقة "Deep Tech Geeks" لتحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال.

ودعا المهندس طارق قادة الصناعة، رواد الأعمال، الباحثين، والطلاب إلى الانضمام لهذا الحدث لاستكشاف هذه المبادرات والمساهمة في بناء نظام بيئي تقني مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا