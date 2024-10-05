منتدى الأمن السيبرانى للمؤسسات الحكومية يناقش تحسين القدرات الأمنية الرقمية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في مصر وأفريقيا، انطلاق فعاليات منتدى "الأمن السيبراني: رؤى واستراتيجيات فعالة للمؤسسات الحكومية"، بالتعاون مع "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" (NTRA) ويأتي ضمن فعاليات الشهر العالمي للوعي بالأمن السيبراني في أكتوبر.

وشهد مشاركة نخبة من الشركات العالمية، مثل F5، Palo Alto Networks، وTrellix، وبحضور أكثر من 120 متخصصًا في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، للتركيزعلى رفع الوعي بالمستجدات العالمية في قطاع الأمن السيبراني الحكومي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمؤسسات الحكومية.



ويهدف المنتدى إلى دعم تطوير السياسات والإجراءات الفعالة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحسين القدرات الأمنية الرقمية، وتسليط الضوء على أهمية تبني ممارسات حديثة في التدريب وتطوير الكوادر البشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وتطوير خطط استجابة فعالة للحوادث السيبرانية للحد من الأضرار.



ومن جانبه صرح الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، أن المنتدى يمثل نافذة حقيقية لعرض الاهتمام الكبير الذي تحظى به صناعة الأمن السيبراني على الصعيد القومي، مؤكدًا أن التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية فرض ضرورة ملحة لتطبيق معايير الحماية الرقمية، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح أحد قضايا الأمن القومي في ظل المتغيرات العالمية.

وأكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، أن المنتدى يعكس أهمية التعاون بين جميع أطراف المنظومة لتعزيز الممارسات الآمنة في التحول الرقمي المصري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يتوافق مع استراتيجية MCS التنموية لدعم التنمية الرقمية الآمنة للهيئات الحكومية.

وتضمن المنتدى جلسة نقاشية حول التغيرات الجديدة في مجال الأمن السيبراني وكيفية تهيئة المؤسسات الحكومية للتصدي للمخاطر الرقمية. شارك في الجلسة عدد من القيادات التنفيذية من الشركات العالمية، بالإضافة إلى جلسات فنية لنقل التقنيات الحديثة واستعراض أبرز المخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات الحكومية.