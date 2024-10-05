"محلى سنورس بالفيوم" يعلن تحديث خرائط الحصر والاستدلال للتجمعات العمرانية

أعلن مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم عن الانتهاء من تحديث خرائط الحصر والاستدلال لجميع التجمعات العمرانية بالمركز برئاسة المهندس محمد فتحى، رئيس مجلس مدينة سنورس، أثناء اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية>

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم. يأتي هذا الإنجاز في إطار المشروع القومي لتحديث الخرائط على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين."



وقال المهندس محمد فتحى، رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم ان جاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين مركز ومدينة سنورس والهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث استمرت أعمال التحديث بهدف الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن التجمعات العمرانية.



ويساهم تحديث الخرائط في تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع العمرانية، بالإضافة إلى دعم التخطيط العمراني المستدام وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.



واكد " رئيس المركز " انه تم التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة الفيوم، بحضور المهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة هدي عبد المنعم نائب رئيس المركز وفريق العمل المصاحب لهم



وأضاف ان تٌعد لوحات الحصر المحدثة مجهود مشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة، والمدينة والوحدات المحلية ،والذي استمر على مدار عدة أشهر لضبط منظومة البيانات المكانية ولتقديم الدعم الفني في رصد وتوثيق الحصر العمراني لكامل التجمعات العمرانية، والتي هدفت في المقام الأول إلى الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018 ،وذلك ضمن التقسيم الإداري للمحافظة،