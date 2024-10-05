«القاهرة الإخبارية»: طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف فلسطينيين شمال غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن هناك طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة عُريبة شمال غزة، مما أدى الى استشهاد مواطن وإصابة اثنين أخرين بجراح متفاوتة، ونُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في المنطقة.

وأضاف «أبو كويك» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن مستشفى غزة الأوروبي استقبلت عدد من المصابين جراء إطلاق المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صوب منطقة خزاعة شرق المدينة، مشيرًا إلى أن المواطنين أمام حالة من النزوح يُجبرون عليها من منطقة دير البلح وخان يونس.

ولفت إلى أن هناك تطور ميداني في المنطقة وأبرز ما يجري منها في المحافظة الوسطى لاسيما الأطراف الشمالية، متابعًا: «الاحتلال الإسرائيلي طالب كلًا من مخيم النصيرات والبريج للنزوح نحو منطقة يسميها بالمنطقة الإنسانية أو المأوي الأمن بدعوة أن الفصائل الفلسطينية تعمل ضد الاحتلال انطلاقًا من هذه المناطق».