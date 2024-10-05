موجها الشكر للسلطات المصرية.. سفير تونس: توافد أبناء الجالية للتصويت في انتخابات الرئاسة

قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن السفارة التونسية بالقاهرة تشهد بمعية مكتبي الإسكندرية ومرسى مطروح منذ أمس الجمعة وعلى مدار 3 أيام توافد أبناء الجالية التونسية من مختلف محافظات مصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكّد بن يوسف أن عملية التصويت تدور في أجواء عادية منذ أمس، وذلك تحت الإدارة الكاملة لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد تزايدا في أعداد المصوتين من أبناء الجالية الذين عبّر جلهم عن اعتزازهم بوطنهم تونس وسعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي في ظروف طيبة.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في مصر أمس 04 أكتوبر 2024 وتستمر لمده 3 أيام حيث من المقرر أن تنتهي غدًا الأحد 06 أكتوبر تزامنا مع إجرائها داخل الجمهورية التونسية.

وأضاف السفير التونسي بالقاهرة أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حدّدت ثلاثة (03) مكاتب اقتراع لفائدة الناخبين التونسيين في جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:

– القاهرة: مقر السفارة - 26 شارع الجزيرة، الزمالك -.

– الإسكندرية: فندق “ويندسور” (Windsor) - 17 شارع الشهداء، محطة الرمل -.

– مرسى مطروح: فندق “عروس البحر” - 19 شارع الكورنيش، وسط البلد -.

كما ذكّر أن الاقتراع حر في الخارج، وأنه بإمكان أي مواطن تونسي القيام بعملية الاقتراع خلال الأيام المعنية في أي مكتب من مراكز الاقتراع الثلاث المذكورة شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر. وينسحب هذا الإجراء كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بمصر خلال أيام الاقتراع.

وختم السفير حديثه بالتعبير عن عميق امتنانه وشكره للسلطات المصرية على المساعدة الكبيرة والقيمة التي تقدمها لتأمين انجاز الانتخابات في أفضل الظروف.