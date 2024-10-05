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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لقاء عام لشباب إيبارشية أبو قرقاص

ارشيفيه
ارشيفيه
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نظّم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أمس، لقاءً عامًا للشباب والشابات تحت عنوان "الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها"، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية.
 حاضر في اللقاء الأب الراهب القمص بطرس المحرقي المدرس بالكلية الإكليريكية في دير المحرق بأسيوط، كما تضمن اللقاء فقرات ترانيم واسكتش مسرحي بعنوان "دوامة"، وتم تكريم الفائزين والفائزات في البطولة السنوية للشباب، والتي أقيمت تحت عنوان WE CAN في شهر يوليو الماضي.

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