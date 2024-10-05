مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

خطف فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا أمام ضيفه فولهام بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي بالقوة الهجومية الضاربة أمام فولهام، بالرغم من غياب البلجيكي كيفين دي بروين، حيث دخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسماوي، اللقاء بالرباعي الهجومي: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، برناردو سيلفا، وفيل فودين.

مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث فاجئ فولهام، مضيفه مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 26 من توقيع أندرياس بيريرا.

وأدرك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش التعادل لصالح السيتي في الدقيقة 32، في ظل استحواذ فريقه على الكرة.

في الشوط الثاني، أضاف كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن ينجح البديل جيريمي دوكو في تعزيز تقدم مان سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82.

وحاول فولهام تعديل النتيجة بعد هدف دوكو، حتى الدقيقة 88، التي شهدت تسجيل الهدف الثاني للضيوف عن طريق رودريجو مونيز، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركزالسادس.