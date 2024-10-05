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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح الصورة الأولى لفيلم "الحريفة ٢"

الحريفة 2
الحريفة 2
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نشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويا.

"الحريفة" حقق نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحا كبيرا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخري، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.

الحريفة الحريفة ٢ الريمونتادا نور النبوي احمد غزي