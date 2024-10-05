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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ15 مايو

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة السيارات بمدينة 15 مايو.
 

والقت الشرطة أيضا القبض على  تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى  إرتكاب وقائع سرقة السيارات  بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهم  إعترفوا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم  "سيئ النية" ( 4 عاطل "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة)  تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

15 مايو 4 أيام علي ذمة التحقيقات 8 أشخاص بتهمة سرقة ب15 مايو