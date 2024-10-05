وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمدينة العلمين الجديدة، بمرافقة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.



وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، معقبًا:"عايز شغل 24 ساعة".



وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد على ضرورة سرعة إنهاء المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم جميع أنواع الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، وتضم مختلف الخدمات، وتهدف الدولة لجعلها مقصداً للسياحة العالمية، ومدينة صالحة للحياة طوال العام.

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